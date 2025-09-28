Menu
L'actrice et chanteuse Selena Gomez épouse le producteur Benny Blanco


AFP / le 28 septembre 2025 à 14h17

L'actrice américaine Selena Gomez (à gauche) et son fiancé, le producteur Benny Blanco, arrivent à la 77e cérémonie des Primetime Emmy Awards au Peacock Theatre de LA Live à Los Angeles, le 14 septembre 2025. Photo AFP/Frederic J. Brown

L'actrice et chanteuse américaine Selena Gomez a épousé samedi le producteur de musique Benny Blanco, au cours d'une cérémonie qui a réuni des dizaines de stars près de Santa Barbara, dans le sud de la Californie. La vedette de la série « Only Murders in the Building » a publié sur Instagram une série de photos et de vidéos du mariage, avec elle en robe de satin blanc et Benny Blanco en smoking en train de prendre diverses poses affectueuses.

Selena Gomez, 33 ans, et Benny Blanco - de son vrai nom Benjamin Joseph Levin -, 37 ans, avaient rendu publique leur relation en décembre 2023 et s'étaient fiancés un an plus tard, selon le magazine Vogue.

D'après ce même magazine, la cérémonie a eu lieu à Hope Ranch, dans le comté de Santa Barbara, à 145 km au nord-ouest de Los Angeles. Parmi les 170 invités figuraient la superstar américaine Taylor Swift, meilleure amie de longue date de Selena Gomez, le chanteur britannique Ed Sheeran, la riche héritière Paris Hilton, ou encore les partenaires de l'actrice dans « Only Murders in the Building » Steve Martin et Martin Short.

Blanco a participé à la production de certains des plus grands succès de Gomez, notamment les singles « Same Old Love » et « Kill Em with Kindness » sortis en 2015. Le duo a sorti un album collaboratif, « I Said I Love You First », en mars.

