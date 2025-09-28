Israël salue les sanctions de l'ONU contre l'Iran

Israël a salué dimanche le rétablissement des sanctions de l'ONU contre l'Iran, qualifiant cette décision de « réponse aux violations » de la République islamique dans son le dossier nucléaire.

« Il s'agit d'un développement majeur en réponse aux violations persistantes de l'Iran, en particulier concernant son programme nucléaire militaire », a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien sur X. « L'objectif est clair: empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Le monde doit utiliser tous les outils pour atteindre ce but. »