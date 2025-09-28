Menu
Dernières Infos - Nucléaire

Israël salue les sanctions de l'ONU contre l'Iran


AFP / le 28 septembre 2025 à 13h45

Une Iranienne passe devant un panneau d'affichage représentant les dirigeants du Hezbollah assassinés Hassan Nasrallah (au centre) et son successeur Hachem Safieddine (à droite), ainsi que le général iranien Kasem Soleimani, tué en 2020, à Téhéran, le 28 septembre 2025. Photo AFP/ATTA KENARE

Israël a salué dimanche le rétablissement des sanctions de l'ONU contre l'Iran, qualifiant cette décision de « réponse aux violations » de la République islamique dans son le dossier nucléaire.

« Il s'agit d'un développement majeur en réponse aux violations persistantes de l'Iran, en particulier concernant son programme nucléaire militaire », a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien sur X. « L'objectif est clair: empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Le monde doit utiliser tous les outils pour atteindre ce but. »

