Deux migrants tués dans une tentative de traversée de la Manche

Deux migrants sont décédés dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche près de de Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France, a appris l'AFP auprès des autorités.

Le drame s'est produit à hauteur des plages de Neufchâtel-Hardelot alors qu'une centaine de migrants tentaient de prendre la mer avec une embarcation de fortune pour rejoindre le Royaume-Uni. Une soixantaine de personnes « seraient actuellement prises en charge par la protection civile », selon la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer, Isabelle Fradin-Thirode.

Cela porte à au moins 25 le nombre de morts lors de ces tentatives de traversées clandestines entre la France et le Royaume-Uni depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, trois migrants étaient morts, vraisemblablement écrasés au fond d'une embarcation partie de Sangatte, près de Calais, et les autorités avaient alors également mentionné trois migrants probablement disparus en mer dans un autre secteur durant la même nuit.

Ces traversées très périlleuses se font sur des embarcations de fortune de quelques mètres de long surnommées « small boats », souvent surchargées et dont les départs sont régulièrement chaotiques.