A l'ONU, Netanyahu rejette les accusations de « génocide » à Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a rejeté les accusations de « génocide » à Gaza, assurant nourrir la population du territoire palestinien et accusant de nombreux pays d'avoir « cédé » au Hamas.

« Prenez les accusations fausses de génocide, Israël est accusé de cibler des civils, mais rien n'est moins vrai », a-t-il assuré, soulignant qu'Israël prenait des mesures pour éviter les victimes civiles, et assurant ne pas affamer la population.

« Le Hamas utilise les civils comme boucliers humains et comme accessoire pour leur guerre de propagande dégoûtante contre Israël, propagande que les médias européens avalent tout cru », a-t-il ajouté, dénonçant également le fait que de nombreux pays ont « cédé » au Hamas en reconnaissant l'Etat de Palestine.