Liban: l’ex-gouverneur de la Banque centrale verse une caution record pour sortir de détention (source judiciaire)

L’ex-gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé, accusé de détournements de fonds, a versé vendredi une caution de plus de 14 millions de dollars, un montant record dans les annales libanaises, ouvrant la voie à sa libération après un an de détention, a indiqué un responsable judiciaire à l’AFP.

Âgé de 75 ans M. Salamé, qui a dirigé la banque centrale pendant trois décennies, fait face à de multiples accusations au Liban et à l’étranger, notamment de détournement de fonds, blanchiment d’argent et évasion fiscale. Il a toujours nié toute malversation.

Détenteur de la double nationalité française et libanaise, il avait été arrêté en septembre dernier et inculpé en avril pour le détournement présumé de 44 millions de dollars de la Banque centrale.

En août, la justice avait conditionné sa libération au versement d'une caution de plus de 20 millions de dollars et une interdiction de voyager d’un an, avant de réduire jeudi le montant à la demande de sa défense.

L’avocat de M. Salamé "a payé la caution de 14 millions de dollars, et cinq milliards de livres libanaises" (environ 55.000 dollars)– le montant le plus élevé de l’histoire judiciaire libanaise – et le juge a signé les documents autorisant sa libération, a précisé à l’AFP un responsable judiciaire sous couvert d’anonymat.

L’ancien gouverneur sera libéré "dans les prochaines heures, une fois les procédures légales finalisées", a ajouté la même source, soulignant que l’interdiction de voyager entrait en vigueur dès le paiement de la caution.

M. Salamé était détenu ces derniers mois dans un établissement médical près de Beyrouth en raison de la dégradation de son état de santé.

Un responsable judiciaire avait indiqué le mois dernier à l’AFP qu’il devait être automatiquement libéré début septembre, son mandat de détention préventive ayant expiré sans procès.

La justice avait déjà ordonné sa remise en liberté dans deux autres affaires en juillet.

L’ex-gouverneur est considéré comme l’un des principaux responsables de l’effondrement économique du Liban, que la Banque mondiale a qualifié de l’un des pires de l’histoire récente. Mais il a toujours défendu son bilan, affirmant être un "bouc émissaire".

Il a quitté ses fonctions fin juillet 2023 et répète que sa fortune provient d’investissements privés et de sa carrière antérieure au sein de la société américaine Merrill Lynch.

str-lar/lg/jos/cab

© Agence France-Presse