Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Culture - Exposition

« Tous les gens disent que ça va durer longtemps »  

La galerie parisienne Galerie[S] Mortier présente jusqu’au 27 septembre quatre artistes libanais dont les créations dialoguent entre elles et se faufilent dans les interstices d’une histoire collective chahutée et traversée par l’expérience de l’intime.


Par Joséphine HOBEIKA, le 26 septembre 2025 à 00h00

« Tous les gens disent que ça va durer longtemps »  

La vitrine de l’exposition « Tous les gens à qui je parle disent que ça va durer longtemps » à la Galerie[S] Mortier à Paris. Avec l’aimable autorisation de la galerie

« Tous les gens à qui je parle disent que ça va durer longtemps. » Le titre de l’exposition de la Galerie[S] Mortier reprend l’épilogue de la vidéo réalisée par Grégory Buchakjian et Valérie Cachard, Agenda 1979. « Nous l’avons créée pour répondre à l’invitation de l’Opéra national du Rhin, qui produisait un festival sur le Liban en 2021, « Arsmondo ». Elle est construite autour d’un agenda de 1979 que nous avons exhumé dans un immeuble abandonné de Hamra, qui appartenait à un combattant de l’OLP. Ses écrits transcrivent une formation qu’il a suivie en Union soviétique, autour du maniement des armes et des explosifs. L’ensemble est très technique et truffé de formules chimiques. Après les explosions du port, cet objet avait toute sa place dans notre travail, on y parle de nitrate d’ammonium… » explique Grégory Buchakjian....
« Tous les gens à qui je parle disent que ça va durer longtemps. » Le titre de l’exposition de la Galerie[S] Mortier reprend l’épilogue de la vidéo réalisée par Grégory Buchakjian et Valérie Cachard, Agenda 1979. « Nous l’avons créée pour répondre à l’invitation de l’Opéra national du Rhin, qui produisait un festival sur le Liban en 2021, « Arsmondo ». Elle est construite autour d’un agenda de 1979 que nous avons exhumé dans un immeuble abandonné de Hamra, qui appartenait à un combattant de l’OLP. Ses écrits transcrivent une formation qu’il a suivie en Union soviétique, autour du maniement des armes et des explosifs. L’ensemble est très technique et truffé de formules chimiques. Après les explosions du port, cet objet avait toute sa place dans notre travail, on y parle de nitrate...
commentaires (0) Commenter
À lire aussi

Commentaires (0)

Retour en haut