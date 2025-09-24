« Appel solennel » de Tshisekedi pour reconnaître le « génocide congolais »

Le président congolais Félix Tshisekedi a lancé mardi un « appel solennel » depuis la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU pour la reconnaissance du « génocide des Congolais » dans l'est de son pays.

« La République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale. Mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie », a-t-il déclaré. « J'adresse à cette assemblée un appel solennel : reconnaissez le génocide congolais. Soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez nous à bâtir enfin une paix durable au coeur de l'Afrique », a-t-il ajouté.

La RDC a récemment lancé une « campagne » pour faire reconnaître le « génocide » commis dans l'est de son territoire « par le Rwanda et ses supplétifs », une initiative jugée « stupide » par Kigali. L'est de la RDC, région située à la frontière du Rwanda et riche en ressources naturelles, notamment en minerais, est déchirée par les conflits depuis 30 ans. Les violences se sont intensifiées début 2025. Le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, et les troupes rwandaises se sont emparés des grandes villes de Goma en janvier, puis de Bukavu en février.

« Tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis (...) Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans », a martelé le président congolais. « La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité », a-t-il ajouté. Dans ce contexte, il a demandé la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante pour « établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies », ainsi que des sanctions de l'ONU contre les auteurs des « crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crime de génocide commis dans l'est ».

Une enquête de l'ONU a fait récemment état de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité « commis par toutes les parties ».