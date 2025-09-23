Bsat invite les propriétaires de générateurs privés à se conformer aux règles sous peine de sanctions

Le ministre de l’Économie Amer Bsat a rappelé mardi que les propriétaires de générateurs privés disposent d’un délai de 45 jours - qui arrive à échéance fin septembre - pour se conformer aux règles en vigueur, avertissant que des sanctions strictes seront prises à l’encontre de tout contrevenant à l’issue de ce délai.

Le gouvernement de Nawaf Salam avait donné le 13 août un délai de 45 jours aux propriétaires de générateurs privés au Liban « pour régulariser leur situation » sous peine d’être poursuivis en justice. Cette régularisation comprend trois mesures : la mise en place de compteurs individuels et de filtres, ainsi que le respect des tarifs publiés mensuellement par le ministère de l’Énergie. Un tiers des près de 7 000 générateurs privés gérés par des propriétaires de quartier ne respecteraient pas l’une des trois mesures, selon le ministère de l’Économie.

Amer Bsat a affirmé qu’après l’expiration du délai, le ministère prendra des mesures et sanctions strictes à l’encontre de tout contrevenant, allant jusqu’à l’établissement de procès-verbaux, la saisie et la confiscation des générateurs, ainsi que la traduction de leurs propriétaires devant la justice compétente.

Dans une circulaire adressée aux propriétaires de générateurs privés, le ministère rappelle l’obligation d’installer des compteurs électroniques pour tous les abonnés, précisant que « seuls les compteurs doivent servir de base au calcul de la consommation ». Les exploitants sont également tenus de « fournir une alimentation électrique ininterrompue aux abonnés durant les coupures du réseau public ». Le texte insiste en outre sur « le respect des normes environnementales, y compris l’installation de filtres et d’équipements conformes aux spécifications publiées par le ministère de l’Environnement, dans un souci de santé et de sécurité publiques ».

Les générateurs privés sont tolérés depuis des décennies, période durant laquelle ils se sont imposés comme un palliatif au déficit structurel de production d’Électricité du Liban.