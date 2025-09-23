Menu
La Russie dit ne pas être impliquée dans le survol de drones à Copenhague


AFP / le 23 septembre 2025 à 14h07

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, le 2 septembre 2025 à Beijing. AFP

La Russie a affirmé mardi ne pas être impliquée dans le survol de l'aéroport de Copenhague par des drones qui ont bloqué la veille le trafic aérien pendant quatre heures.

« A chaque fois, nous entendons des accusations sans fondement », a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP. Les autorités danoises ont dénoncé mardi une « grave attaque » contre les infrastructures du pays, la Première ministre, Mette Frederiksen, affirmant « ne pas exclure » qu'il s'agisse de la Russie.

