La Russie dit ne pas être impliquée dans le survol de drones à Copenhague

La Russie a affirmé mardi ne pas être impliquée dans le survol de l'aéroport de Copenhague par des drones qui ont bloqué la veille le trafic aérien pendant quatre heures.

« A chaque fois, nous entendons des accusations sans fondement », a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP. Les autorités danoises ont dénoncé mardi une « grave attaque » contre les infrastructures du pays, la Première ministre, Mette Frederiksen, affirmant « ne pas exclure » qu'il s'agisse de la Russie.