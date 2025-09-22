Huit glaciers suédois ont disparu en 2024, selon un centre de recherche

Huit des 277 glaciers en Suède ont entièrement fondu en 2024 et ont désormais disparu à cause du réchauffement climatique, a annoncé lundi le centre de recherche de Tarfala situé dans le nord du pays. Trente autres glaciers sont en danger, a dit à l'AFP la directrice du centre, la professeure en glaciologie Nina Kirchner. Les glaciers disparus « ne reviendront pas de notre vivant, et sûrement pas si le réchauffement climatique se poursuit », a-t-elle constaté.

Chaque année, Mme Kirchner et ses collègues de la station de recherche de Tarfala, située près de Kebnekaise, le plus haut sommet de Suède, étudient les images satellites de ces énormes masses de glace, afin de suivre leur évolution. « Au début de l'année, lorsque nous nous sommes assis autour de la table pour déterminer à quel moment les glaciers avaient atteint leur niveau le plus bas en 2024, nous n'avons pas pu en retrouver huit sur les images satellite », a relaté la chercheuse. « D'abord, nous avons pensé que nous avions fait une erreur, ou que nous avions raté quelque chose ».

Mais après avoir vérifié les données, l'équipe arrive à une conclusion unanime: « les huits ont disparu ». Parmi eux se trouvaient Cunujokeln, le glacier le plus septentrional de Suède, dans le parc national de Vadvetjakka. Et le plus grand des huit avait à peu près la taille de six terrains de football.

« 2024 était une année extrêmement chaude. La chaleur a fait fondre ces glaciers jusqu'à les faire disparaître », explique Nina Kirchner. Il s'agit des premiers glaciers à être rayés de la carte en Suède, du moins depuis l'introduction des images satellite haute résolution vers l'an 2000, a-t-elle précisé.

Selon l'Organisation météorologique mondiale, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. L'utilisation massive des combustibles fossiles depuis la révolution industrielle pour produire de l'énergie est le principal facteur du réchauffement climatique induit par l'homme.

Selon Mme Kirchner, il est peu probable que d'autres glaciers suédois fondent entièrement en 2025, en raison d'un hiver riche en chutes de neige et d'un été court avec des températures globalement plus fraîches. « Mais il y aura d'autres étés chauds et nous devons nous préparer » à ce que ce phénomène se reproduise, a-t-elle conclu.



