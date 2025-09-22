« Dans les bonnes conditions, avec les bons ingrédients, il aurait été possible de parvenir à une sorte d’entente avec Netanyahu »

Après deux ans de guerre dévastatrice à Gaza ; d’innombrables appels à vider et recoloniser l’enclave palestinienne ; l’accélération de l’annexion rampante de la Cisjordanie – qu’une partie du gouvernement israélien souhaite officialiser – ; et le silence complice de Washington quant à la volonté de Tel-Aviv d’étouffer toute possibilité d’un État palestinien, une conférence sur la solution à deux États, coorganisée par la France et l’Arabie saoudite, se tiendra à New York le 22 septembre. À cette occasion, L’Orient-Le Jour s’est entretenu avec Hussein Agha sur la solution à deux États. Aligné sur la ligne du Fateh et de l’OLP, le Libanais a contribué dès les années 1970 au processus de paix côté palestinien, en approchant des Israéliens à Oxford où il faisait son doctorat. Il a...

