EDL affirme que 10 à 12 km de câbles ont été volés sur des pylônes dans la région de Baalbeck

Électricité du Liban (EDL) a annoncé vendredi que 10 à 12 km de câbles avaient été dérobés, a priori sur des lignes de haute et moyenne tension dans le caza de Baalbeck, entre les localités de Makné et Younine. Dans un communiqué, la direction du fournisseur public a dénoncé « un acte de vandalisme » et annoncé un risque de coupure totale de courant dans cette partie de la Békaa, en appelant les autorités à « enquêter sur les individus qui commettent les vols des installations de l’entreprise et à les traduire en justice . »

Selon EDL, c'est lors d'une tournée d'inspection « sur des lignes 66 et 220 kilovolts kV » organisée mercredi que ses équipes ont découvert que des personnes « avaient ouvert le feu sur les pylônes, les ont fait tomber au sol, puis les ont démontés avant de les emporter. »

« La gravité de ces actes de sabotage réside dans leur caractère répétitif et systématique, mettant en péril la sécurité des investissements et la sécurité publique, et entraînant des dommages matériels importants », a ajouté la direction d'EDL.

Le fournisseur a en outre prévenu que « les cazas de Baalbeck et du Hermel, en particulier les zones alimentées par les stations de Laboué et Hermel, sont désormais exposés à des coupures de courant totale » suite à ce vol.

« Les violations, qui se poursuivent depuis environ cinq ans, ont conduit à l’effondrement de 11 pylônes haute tension de 220 kV, réduisant la capacité des équipes techniques d'EDL à effectuer les manœuvres nécessaires sur le réseau de transport », a encore déploré la direction du fournisseur.

Le secteur de l'électricité au Liban est dans un état de délabrement particulièrement avancé en raison de l'insuffisance de ses investissements dans les infrastructures, des capacités de production limitées, un réseau endommagé par la guerre et phagocyté par les branchements illégaux et des finances qui ont longtemps dépendu des avances du Trésor.

Les équipes déploient des efforts considérables pour assurer la continuité de l’alimentation électrique dans toutes les zones desservies par les deux stations principales de Laboué et Hermel, a encore indiqué le fournisseur.

La Société libanaise de l’électricité « espère que les forces de sécurité et toutes les instances officielles accorderont la plus grande attention à cette question, compte tenu de la gravité des événements et du risque que les vols et actes de sabotage entraînent des coupures électriques totales et des coûts financiers élevés pour l’économie nationale. »