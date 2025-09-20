« Plus personne ne se soucie de nous » : en Arménie, la nostalgie des réfugiés du Haut-Karabakh

Visage poupon, Yana vient se blottir dans les bras de sa mère. La petite dernière de Nariné fête son anniversaire. Le deuxième loin de chez elle. « Au moins ici, nous respirons le même air qu’en Artsakh (nom arménien du Haut-Karabakh, NDLR) », pointe sa mère avec un sourire triste. Avec son mari Sasun et leurs cinq enfants, elle s’est installée à Goris, à seulement quelques kilomètres de la frontière avec l’Azerbaïdjan, après la guerre éclair de Bakou contre l’enclave séparatiste arménienne du 19 au 20 septembre 2023. Dans une rue aux maisons de pierre grise, derrière un portail en bois usé, leur petite cour bétonnée embaume la ferme, forte de 500 volailles. À Askeran, leur village du Haut-Karabakh voisin, ils en élevaient 20 000. « C’est difficile, mais on fait comme on peut avec la vente des œufs...

