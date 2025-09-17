Menu
Dernières Infos - Russie

La veuve de l'opposant défunt Navalny affirme qu'il a été « empoisonné »


AFP / le 17 septembre 2025 à 12h18

L’opposant russe Alexeï Navalny, en 2017. Photo AFP/EVGENY FELDMAN

La veuve du principal opposant russe Alexeï Navalny, mort en prison en février 2024 dans des conditions troubles, a affirmé mercredi que son mari avait été « empoisonné », disant se fonder sur des analyses effectuées par des laboratoires occidentaux.

« Deux laboratoires de deux pays différents sont arrivés indépendamment l'un de l'autre à la conclusion que Alexeï a été empoisonné », a déclaré Ioulia Navalnaïa sur Telegram, expliquant avoir fait analyser des « échantillons biologiques » récupérés sur son mari après sa mort dans une prison de l'Arctique.

