Rassamny chez Aoun : le chantier de l'aéroport de Qleyaat sera attribué au premier trimestre 2026

Le ministre des Travaux publics et des Transports Fayez Rassamny a déclaré depuis Baabda que le chantier de réhabilitation de l’aéroport de Qleiate, au Liban-Nord, sera attribué « au cours des trois premiers mois de l’année prochaine ». Il avait déjà indiqué que cette attribution devrait intervenir début 2026.

Le ministre s’exprimait à l’issue d’une réunion avec le président Joseph Aoun, en présence des membres de l’Autorité de l’aviation civile, nommée en juillet par le Conseil des ministres et formellement présentée au chef de l’État par le ministre. Il a rappelé que les membres de cette autorité avaient été sélectionnés parmi 300 candidats pour leur compétence, via un mécanisme dédié.

La question de l’ouverture d’un deuxième aéroport au Liban fait débat depuis de nombreuses années, et le sujet a été relancé par le gouvernement de Nawaf Salam. Cette infrastructure créée en 1938 par l’armée française avait été placée sous le contrôle de l’armée libanaise en 1966, qui en avait fait une base militaire. Elle a été rebaptisée aéroport René Moawad en 1989 en hommage au président assassiné.