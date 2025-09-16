Rifi félicite les FSI au lendemain de l’annonce du démantèlement d’un important réseau de narcotrafiquants

Le député sunnite de Tripoli et ancien ministre Achraf Rifi a salué le travail effectué par le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar, ainsi que par les Forces de sécurité intérieure, estimant que « cette institution nationale a retrouvé aujourd’hui toute son efficacité et sa vitalité, ainsi que son rôle naturel dans la protection de la sécurité et de la stabilité ». Ce message intervient au lendemain de l’annonce par le ministre Hajjar du démantèlement d’un vaste réseau de trafic de captagon, alors que le Liban a renforcé sa coopération avec la Syrie pour effectuer plusieurs saisies et arrestations au cours des derniers mois.

« La collaboration des Forces de sécurité intérieure avec l’armée, la Sûreté générale et la Sécurité de l’État redonne confiance aux Libanais, qui notent que les institutions légales sont capables de préserver le pays et de relever les défis. » a-t-il ajouté dans un communiqué.

Ancien ministre de la Justice, Achraf Rifi a aussi été directeur général des FSI de 2005 à 2013. « Je suis fier d’avoir fait un jour partie de cette institution, et je suis convaincu qu’elle restera un rempart de sécurité pour le Liban et un symbole de sacrifice et d’engagement. » a-t-il encore dit.