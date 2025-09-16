Rencontre probable Trump-Zelensky la semaine prochaine, selon Rubio

Le président américain Donald Trump va "probablement" rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky la semaine prochaine et espère toujours négocier un accord de paix entre Kiev et Moscou, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'imposer des sanctions à la Russie si le président Vladimir Poutine ne faisait pas de compromis. Mais il n'est pas allé au bout de ses menaces, alors même que Moscou intensifie ses attaques, au grand dam de l'Ukraine.

M. Trump a eu "de multiples appels avec Poutine, de multiples rencontres avec Zelensky et probablement il aura une nouvelle rencontre la semaine prochaine à New York", où se tient l'Assemblée générale de l'ONU, a indiqué M. Rubio à des journalistes en Israël.

"Il va continuer d'essayer. Si la paix est possible, il veut l'obtenir", a-t-il ajouté. "A un certain moment, le président pourrait conclure que ce n'est pas possible. Il n'en est pas encore là, mais il pourrait atteindre ce stade."

M. Rubio a rappelé un chiffre déjà cité par Donald Trump, selon lequel la Russie aurait perdu 20.000 soldats rien qu'en juillet.

Le président américain a accueilli Vladimir Poutine il y a un mois en Alaska, une première pour un dirigeant occidental depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, avant de rencontrer quelques jours plus tard Volodymyr Zelensky, aux côtés de dirigeants européens, à la Maison Blanche.

"Si d'une manière ou d'une autre il (M. Trump) devait se désengager, ou sanctionner la Russie en disant 'j'en ai fini', alors il ne resterait plus personne au monde capable de jouer les médiateurs pour mettre fin à la guerre", a encore dit M. Rubio.

Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche en promettant de mettre fin à la guerre en une journée, rejetant la responsabilité de l'invasion russe sur son prédécesseur Joe Biden et fustigeant les milliards de dollars d'aide américaine à l'Ukraine.

Lors d'une réunion le 28 février à la Maison Blanche, qui avait stupéfait les alliés des Etats-Unis, M. Trump et son vice-président JD Vance avaient publiquement réprimandé le président ukrainien, l'accusant d'ingratitude, avant de suspendre brièvement le soutien militaire et le partage de renseignements avec Kiev.

Depuis, M. Zelensky a rencontré Donald Trump à deux reprises, prenant soin à chaque fois de remercier Washington pour son appui.

