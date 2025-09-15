Netanyahu: la visite de Rubio est un "message clair" du soutien américain à Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi que la visite du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio constituait un "message clair" de soutien des Etats-Unis à Israël.

"Votre présence ici aujourd'hui est un message clair que l'Amérique se tient aux côtés d'Israël", a déclaré M. Netanyahu, qui a également salué le président Donald Trump pour son soutien à Israël.

Trump "est le plus grand ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Rubio à Jérusalem.

