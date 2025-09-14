Le Français Jimmy Gressier champion du monde du 10 000 m

Jimmy Gressier a créé la surprise dimanche soir en devenant le premier Français champion du monde du 10.000 m à Tokyo en coupant la ligne en 28 min 55 sec 77.

Enfermé au début du dernier tour, l'athlète de 28 ans a pu accélérer à 200 m de l'arrivée pour s'offrir un sprint de haut vol et devancer l'Ethiopien Yomif Kejelcha (28:55.83) et le Suédois Andreas Almgren (28:56.02). Gressier débloque le compteur de médailles de l'équipe de France au Japon.