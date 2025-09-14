Jour 2 : Une trompette pour la liberté, des voix contre le silence
À l’Hippodrome de Beyrouth, Ibrahim Maalouf a offert samedi soir un concert incandescent, dédié à la mémoire, à la famille et à la liberté d’expression. La deuxième journée a également donné lieu à des débats nourris sur l’activisme à l’ère des réseaux sociaux et sur la censure qui continue de corseter la création artistique au Liban.
Le concert d’Ibrahim Maalouf, organisé à l’Hippodrome de Beyrouth dans le cadre de la tournée mondiale « Trumpets of Michel Ange », constituait le point d’orgue de la deuxième journée du Festival de L’Orient-Le Jour, qui célèbre les 101 ans du quotidien. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour
C’est avec l’assurance d’un funambule que le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf a ouvert son concert Trumpets of Michel Ange. En quatre-vingt-dix secondes, l’Hippodrome de Beyrouth était déjà debout, transporté par l’énergie contagieuse d’un musicien qui ne se contente pas de jouer : il raconte, il entraîne, il emporte.Les gradins, bientôt transformés en chœur improvisé, reprenaient ses refrains comme des hymnes populaires. Les allées vibraient de danseurs spontanés, certains hésitants, d’autres totalement abandonnés au rythme. Dans cette communion musicale, Ibrahim Maalouf, accompagné de son orchestre Les Trompettes de Michel Ange, a prouvé une nouvelle fois qu’il était moins un virtuose solitaire qu’un catalyseur collectif.Reconnaissant, il s’est tourné vers ses proches, assis dans la salle, vers son public – « sans qui cette...
Bravo Ibrahim! Depuis le temps.
16 h 04, le 14 septembre 2025