Jour 2 : Une trompette pour la liberté, des voix contre le silence

C’est avec l’assurance d’un funambule que le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf a ouvert son concert Trumpets of Michel Ange. En quatre-vingt-dix secondes, l’Hippodrome de Beyrouth était déjà debout, transporté par l’énergie contagieuse d’un musicien qui ne se contente pas de jouer : il raconte, il entraîne, il emporte.Les gradins, bientôt transformés en chœur improvisé, reprenaient ses refrains comme des hymnes populaires. Les allées vibraient de danseurs spontanés, certains hésitants, d’autres totalement abandonnés au rythme. Dans cette communion musicale, Ibrahim Maalouf, accompagné de son orchestre Les Trompettes de Michel Ange, a prouvé une nouvelle fois qu’il était moins un virtuose solitaire qu’un catalyseur collectif.Reconnaissant, il s’est tourné vers ses proches, assis dans la...

