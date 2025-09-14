Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Mexique

Quinze morts dans un accident de la route près de Mérida


AFP / le 14 septembre 2025 à 11h34

Au moins 15 personnes ont été tuées et deux blessées samedi dans un accident sur une route entre Mérida et Campeche, dans le sud-est du Mexique, selon les autorités locales.

Selon le secrétariat à la Sécurité de l'Etat du Yucatan, un poids lourd s'est renversé, percutant un véhicule compact et une camionnette qui transportait des ouvriers de la construction.

Il s'agit du troisième accident de la route majeur au Mexique en moins d'une semaine.

Lundi, une collision entre un train de marchandises et un autobus à deux étages à un passage à niveau avait fait 10 morts et 41 blessés dans l'Etat de Mexico (centre).

Mercredi, un camion transportant environ 50 000 litres de gaz avait explosé dans le quartier d'Iztapalapa de la capitale Mexico, faisant 13 morts et plusieurs dizaines de grands brûlés.

Au moins 15 personnes ont été tuées et deux blessées samedi dans un accident sur une route entre Mérida et Campeche, dans le sud-est du Mexique, selon les autorités locales.Selon le secrétariat à la Sécurité de l'Etat du Yucatan, un poids lourd s'est renversé, percutant un véhicule compact et une camionnette qui transportait des ouvriers de la construction.Il s'agit du troisième accident de la route majeur au Mexique en moins d'une semaine.Lundi, une collision entre un train de marchandises et un autobus à deux étages à un passage à niveau avait fait 10 morts et 41 blessés dans l'Etat de Mexico (centre).Mercredi, un camion transportant environ 50 000 litres de gaz avait explosé dans le quartier d'Iztapalapa de la capitale Mexico, faisant 13 morts et plusieurs dizaines de grands brûlés....
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés