Dernières Infos - Turquie

Nouveau coup de filet contre l'opposition à Istanbul


AFP / le 13 septembre 2025 à 11h53

Des partisans du principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple, participent à un rassemblement pour protester contre l'arrestation d'Ekrem Imamoglu, maire d'Istanbul et principal rival du président Tayyip Erdogan, à Istanbul, en Turquie, le 3 septembre 2025. Photo d'archive REUTERS/Umit Bektas

Un procureur d'Istanbul a ordonné samedi l'arrestation de 48 membres de la municipalité de Bayrampasa, un district d'Istanbul, dirigée par l'opposition, notamment le maire, pour « corruption » a rapporté samedi l'agence étatique Anadolu.

Le maire, Hasan Mutlu, élu du principal parti de l'opposition turque CHP (Parti républicain du peuple, social démocrate) et son adjoint, Lutfi Kadiogullari, ont été interpellés samedi matin pour « extorsion, corruption, fraude aggravée et truquage d'appels d'offres », tandis qu'une perquisition a été menée à la municipalité, selon la chaîne privée d'information NTV.

« Les habitants de Bayrampaşa ont élu Hasan Mutlu. Mais ils ne l'ont pas supporté. Ils ne respectent ni les résultats des élections ni les urnes ni la volonté du peuple », a réagi sur son compte X le chef du CHP à Istanbul, Ozgur Celik, qui a été lui-même révoqué le 2 septembre par un tribunal turc pour des irrégularités présumées au cours du congrès où il a été élu en 2023.

Le CHP subit une pression judiciaire croissante via un grand nombre d'enquêtes et d'interpellations visant ses élus, accusés de corruption, comme au sein de la municipalité d'Istanbul, la plus importante ville de Turquie, dont le maire, Ekrem Imamoglu, est emprisonné depuis mars.

