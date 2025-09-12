Tournée d’adieux de l’ambassadrice américaine Lisa Johnson au Liban

L’ambassadrice sortante des États-Unis à Beyrouth, Lisa A. Johnson, a effectué vendredi une tournée d’adieux auprès de responsables libanais, à l’occasion de la fin de sa mission diplomatique au Liban, après environ vingt mois en poste.

Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a reçu la diplomate américaine pour une visite au cours de laquelle les deux responsables ont évoqué la situation générale dans le pays. M. Jaber a souhaité à Mme Johnson plein succès dans ses futures missions. De son côté, le vice-président du Parlement, Élias Bou Saab, s’est également entretenu avec l’ambassadrice, la rencontre portant sur les derniers développements au Liban.

Le Sénat américain avait confirmé le 14 décembre 2023 la désignation de Lisa Johnson à la tête de l'ambassade des États-Unis au Liban, où elle avait été nommée ambassadrice par l'ancien président américain Joe Biden en février 2023. Elle est arrivée à Beyrouth le 11 janvier 2024 pour remplacer Dorothy Shea, qui fait désormais partie des représentants américains à l'ONU.

Née dans l'Iowa en 1967, Lisa Anne Johnson a obtenu une licence en sciences politiques et en économie à l'Université de Stanford, un master en affaires internationales à l'Université de Columbia et un master en stratégie de sécurité nationale au National War College. Avant d’occuper son poste actuel, elle a été secrétaire adjointe principale du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des lois (INL) et secrétaire adjointe de l'INL pour l'Europe et l'Asie. Elle avait également été directrice des affaires du Moyen-Orient au Conseil national de sécurité (NSC) et directrice du bureau de l'INL pour l'Afrique et le Moyen-Orient à Washington.

Son successeur n’a pas encore officiellement pris ses fonctions. En mars dernier, le président américain Donald Trump avait annoncé la nomination de Michel Issa comme ambassadeur des États-Unis au Liban. Une source proche des milieux de Donald Trump avait indiqué à L'Orient-Le Jour que Michel Issa est un ami du président américain et un partenaire de golf.

Sur son compte LinkedIn, M. Issa, qui semble être basé à New York, précise qu'il est né à Beyrouth. Il a étudié l'économie à l'Université de Paris X. Par la suite, il a travaillé à l'Union de Banques Arabes et Françaises, à la Chase Manhattan Bank, à la Banque Indosuez et au Crédit Agricole. Il mentionne également sa passion pour les voitures, le tennis et le golf. En 1999, il quitte le secteur bancaire pour se consacrer aux voitures et acquiert les concessions Porsche, Audi et Volkswagen. « Son entreprise a généré un chiffre d’affaires annuel de 35 millions de dollars et a connu une croissance significative avant qu'il ne décide de scinder les concessions en trois entités distinctes et de les vendre en 2010 », peut-on lire sur son compte LinkedIn.