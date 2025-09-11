Menu
Dernières Infos - Conflit

La Suède annonce une aide militaire à l'Ukraine de 7,3 milliards d'euros pour 2026-2027


AFP / le 11 septembre 2025 à 16h23

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une rencontre avec son homologue finlandais, le 11 septembre 2025 à Kiev. REUTERS/Alina Smutko

Le gouvernement suédois a annoncé jeudi une aide militaire à l'Ukraine, en guerre contre la Russie, d'une valeur totale de 80 milliards de couronnes (7,3 milliards d'euros) sur deux ans, en 2026 et 2027. 

« Nous soulignons ainsi le caractère durable de notre soutien » à Kiev, a déclaré le ministre de la Défense, Pål Jonson, en conférence de presse. 

