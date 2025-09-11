Mandat d'arrêt pour dix dirigeants d'un holding et saisie de trois chaînes tv pour fraude

Un procureur d'Istanbul a ordonné l'arrestation de dix dirigeants d'un holding et la saisie poiur fraude de leurs actifs, dont trois chaînes de télévision, ont rapporté jeudi les médias turcs.

Les actifs de 121 sociétés, dont les chaînes Haberturk, Show TV et Bloomberg HT, appartenant à Can Holding, ont été saisis pour « fraude, évasion fiscale et blanchiment d'argent », a affirmé le bureau du procureur de Kucukcekmece, un district d'Istanbul, cité par la chaîne publique turque TRT Haber.

Détenant des stations d'essence, des écoles et une université privée, Can Holding avait acquis en décembre 2024 trois chaînes de télévision, dont la chaîne d'information économique Bloomberg HT, créée en 2010 en partenariat avec Bloomberg News.

« L'opération visant Can Holding, également propriétaire de Habertürk et de Bloomberg HT (...) pourrait servir à renforcer le contrôle du gouvernement sur les médias, motivé par une volonté de voix unique », a réagi Erol Önderoglu, le représentant de Reporters Sans Frontières en Turquie.