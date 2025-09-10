Menu
Moyen-Orient - ENQUÊTE

L’histoire effacée des orphelins d’Assad 

Ils sont des milliers d’enfants à avoir disparu de force sous le régime déchu. Pour beaucoup, leur identité a été dissimulée et la quête de leurs parents se heurte à de nombreuses inconnues.

Noura DOUKHI et Clara HAGE, envoyées spéciales à Damas, le 10 septembre 2025 à 13h20

L'orphelinat de Lahn el-Hayat, à Qudsaya, une banlieue de Damas, le 13 août 2025. Clara Hage/L'Orient-Le Jour

Hadi Faraa a pensé qu’avec la chute du régime Assad, le 8 décembre 2024, il parviendrait à faire le deuil de sa première femme, Kaoussar, et de leurs trois enfants, Youssef, Islam et Mohammad. Il a follement espéré que le départ du dictateur lui apporterait les réponses à douze ans de questions lancinantes. En apparence, le père de famille a refait sa vie : une nouvelle femme, trois nouveaux enfants, des allers-retours entre son travail à l’imprimerie et la maison. Une intranquillité permanente résiste pourtant à cette vie ordinaire. Elle est là, dans ses silences trop longs, dans son regard qui fouille le vide. Comme si rien n’était vraiment à sa place. En réalité, Hadi n’a jamais cessé de chercher.Sa femme et ses enfants lui ont été arrachés sous les yeux à un barrage du régime, en 2013, dans le bastion rebelle de Babila, une banlieue...
