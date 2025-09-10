L’histoire effacée des orphelins d’Assad 

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Hadi Faraa a pensé qu’avec la chute du régime Assad, le 8 décembre 2024, il parviendrait à faire le deuil de sa première femme, Kaoussar, et de leurs trois enfants, Youssef, Islam et Mohammad. Il a follement espéré que le départ du dictateur lui apporterait les réponses à douze ans de questions lancinantes. En apparence, le père de famille a refait sa vie : une nouvelle femme, trois nouveaux enfants, des allers-retours entre son travail à l’imprimerie et la maison. Une intranquillité permanente résiste pourtant à cette vie ordinaire. Elle est là, dans ses silences trop longs, dans son regard qui fouille le vide. Comme si rien n’était vraiment à sa place. En réalité, Hadi n’a jamais cessé de chercher.Sa femme et ses enfants lui ont été arrachés sous les yeux à un barrage du régime, en 2013, dans le bastion rebelle de Babila, une banlieue...

