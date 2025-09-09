Le peintre irakien Dia al-Azzawi revient à Beyrouth avec une œuvre à couper le souffle

Il aura suffi de cinq toiles et d’une tapisserie pour couvrir intégralement les murs de la vaste, très vaste, salle d’exposition de la galerie Saleh Barakat, à Beyrouth. Outre leur très grand format (270x 800cm et 200x900cm), ces fresques polyptyques peintes par Dia al-Azzawi entre 2020 et 2023 déploient une puissance et un esthétisme à couper le souffle. Quelque chose de l’ordre d’une « Guernica » s’en dégage. Et pour cause, rassemblées sous l’intitulé False Witnesses (Faux témoins), elles composent le cri pictural de cet artiste irakien – qui, par ailleurs, n’a jamais nié l’influence de Picasso sur son art – contre toutes les oppressions subies par les populations du Moyen-Orient.Profondément remué par le mouvement de soulèvement raté d’octobre 2019 au Liban et l’insurrection de la jeunesse...

Economisez 60% sur votre abonnement annuel ! Uniquement cette semaine : 84$/an au lieu de 215$ Je me connecte