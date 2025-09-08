Le Colisée de Hamra rouvre ses portes : mémoire d’un cinéma, avenir d’un théâtre

Il existe des lieux qui ne disparaissent jamais vraiment. Même quand les rideaux se ferment, que la poussière recouvre les sièges et que les néons s’éteignent, ils continuent d’habiter la mémoire collective. Le Colisée appartient à ces survivances. Nichée au cœur de Hamra, cette salle mythique a nourri l’imaginaire de générations entières : adolescents des années 1970 comme leurs aînés ont un jour eu les yeux rivés sur son écran immense, éblouis par l’effervescence du quartier d’avant-guerre.Aujourd’hui, le Colisée renaît, porté par l’initiative de la Tiro Association for Arts, déjà à l’origine de projets similaires à Tyr, Tripoli et Nabatiyé.Des flammes au renouveauSon histoire ressemble à un destin contrarié. À l’origine propriété d’hommes d’affaires émiratis, le Colisée est loué...

