Culture - Initiative

Le Colisée de Hamra rouvre ses portes : mémoire d’un cinéma, avenir d’un théâtre

Après des décennies d’oubli, la mythique salle de la rue Sourati renaît sous l’impulsion de la Tiro Association for Arts. De refuge en temps de guerre à temple du cinéma d’art et d’essai, l’espace s’offre une seconde vie, symbole de mémoire et de résilience culturelle.

OLJ / Par Nanette Ziadé-Ritter, le 09 septembre 2025 à 00h00

La salle du Colisée à Hamra en pleine rénovation avant son ouverture le 13 septembre 2025. Photo Association Tiro

Il existe des lieux qui ne disparaissent jamais vraiment. Même quand les rideaux se ferment, que la poussière recouvre les sièges et que les néons s’éteignent, ils continuent d’habiter la mémoire collective. Le Colisée appartient à ces survivances. Nichée au cœur de Hamra, cette salle mythique a nourri l’imaginaire de générations entières : adolescents des années 1970 comme leurs aînés ont un jour eu les yeux rivés sur son écran immense, éblouis par l’effervescence du quartier d’avant-guerre.Aujourd’hui, le Colisée renaît, porté par l’initiative de la Tiro Association for Arts, déjà à l’origine de projets similaires à Tyr, Tripoli et Nabatiyé.Des flammes au renouveauSon histoire ressemble à un destin contrarié. À l’origine propriété d’hommes d’affaires émiratis, le Colisée est loué par les frères Itani (Abou Ibrahim et Khaled). En 1956,...
