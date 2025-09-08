Menu
Culture - Entretien

Andrée Sfeir-Semler : Je suis prête à traverser le feu et les océans pour défendre mes artistes

À l’occasion des quarante ans de Sfeir-Semler Hambourg et des vingt ans de la galerie beyrouthine, la fondatrice de ce qui est devenu une institution de référence dans le monde de l’art revient pour L’Orient-Le Jour sur cette success-story.

OLJ / Propos recueillis par Gilles KHOURY, le 08 septembre 2025 à 09h34

La galeriste Andrée Sfeir-Semler. Avec l’aimable autorisation de la galerie Sfeir Semler/Photo Volker Renner

Sa force de frappe sur la scène internationale de l’art contemporain est indiscutable. Pourtant, c’est après un parcours en cinéma, suivi d’études à l'Université de Munich, à la Sorbonne à Paris et à l’Université de Bielefeld en Allemagne où elle obtient un doctorat, qu’Andrée Sfeir-Semler ouvre en 1985, presque au hasard, sa première galerie à Kiel. Elle la transfère en 1998 à Hambourg, se consacrant d’abord aux artistes contemporains européens, « un domaine dont je n’avais aucune connaissance », avoue-t-elle. Au fil des années, elle réussira toutefois à s’imposer comme une figure incontournable du milieu et franchira une étape décisive en 2005, lorsqu’elle inaugure un deuxième espace dans le quartier de la Quarantaine à Beyrouth. Elle y accompagne depuis les carrières d’artistes majeurs du monde arabe - Walid Raad, Akram Zaatari,...
