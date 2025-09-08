Andrée Sfeir-Semler : Je suis prête à traverser le feu et les océans pour défendre mes artistes

Sa force de frappe sur la scène internationale de l’art contemporain est indiscutable. Pourtant, c’est après un parcours en cinéma, suivi d’études à l'Université de Munich, à la Sorbonne à Paris et à l’Université de Bielefeld en Allemagne où elle obtient un doctorat, qu’Andrée Sfeir-Semler ouvre en 1985, presque au hasard, sa première galerie à Kiel. Elle la transfère en 1998 à Hambourg, se consacrant d’abord aux artistes contemporains européens, « un domaine dont je n’avais aucune connaissance », avoue-t-elle. Au fil des années, elle réussira toutefois à s’imposer comme une figure incontournable du milieu et franchira une étape décisive en 2005, lorsqu’elle inaugure un deuxième espace dans le quartier de la Quarantaine à Beyrouth. Elle y accompagne depuis les carrières d’artistes...

