Trump « s'en prend aux universités américaines », selon l'ex-présidente d'Harvard

L'administration Trump s'en prend aux institutions d'enseignement supérieur aux Etats-Unis, comme le font les gouvernements autoritaires pour étouffer toute pensée indépendante, a affirmé mercredi l'ex-présidente de l'université d'Harvard.

Cette institution prestigieuse est dans le collimateur du président Donald Trump, qui accuse les grandes universités américaines d'être des bastions d'idéologie anticonservatrice et antisémite, en particulier dans le contexte des manifestations dénonçant la campagne militaire d'Israël à Gaza.

Donald Trump s'est employé à amputer de plus de 2,6 milliards de dollars le financement d'Harvard, tout en cherchant à bloquer l'arrivée d'étudiants internationaux - le quart de ses effectifs.

« La vérité est que notre gouvernement, le gouvernement américain, s'en prend à l'enseignement supérieur et aux universités », a déclaré l'ex-président d'Harvard, Claudine Gay, à l'Institut de sciences humaines et sociales d'Amsterdam.

« Il s'agit de détruire les institutions de la connaissance parce que ce sont des centres de pensée et d'information indépendantes, » a-t-elle ajouté.

« Rien ne le justifie ni ne l'explique. Hormis le fait que les pouvoirs autoritaires n'aiment pas les centres indépendants de réflexion et d'information », a-t-elle dit.

Première femme noire à la tête d'Harvard en 368 ans, elle a démissionné en janvier 2024 dans le contexte d'un scandale de manifestations présumées d'antisémitisme sur le campus lors de protestations contre la guerre à Gaza.

En décembre 2023, elle avait répondu à la question de savoir si « appeler au génocide des Juifs violait le règlement sur le harcèlement de Harvard », en disant: « Cela peut, en fonction du contexte ».

Interpelée par une parlementaire républicaine lors d'une audition au Capitole, elle avait fait valoir le principe de la libre expression « y compris de points de vue désagréables, offensants ou haineux », tant que les « paroles ne se traduisent pas en actes qui enfreignent nos règles ».

A la suite de ce scandale, l'ancien élève et riche donateur d'Harvard Bill Ackman avait affirmé qu'en conséquence « des donations de milliards de dollars à l'université avaient été annulées, suspendues ou retirées ».

Mercredi, Mme Gay a estimé qu'Harvard sembalit se diriger vers une politique « d'obéissance » aux demandes de Donald Trump.

« C'est douloureux... Non seulement pour ceux d'entre nous qui sont sur le campus et sont directement confrontés aux conséquences, mais aussi pour tous ceux, dans l'enseignement supérieur, qui attendent d'Harvard un leadership », a-t-elle ajouté.