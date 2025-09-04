Adaptations littéraires à la Mostra de Venise La 82e Mostra de Venise, qui se terminera le 6 septembre 2025, présente cette année plusieurs adaptations littéraires notables, notamment le film Frankenstein de Guillermo del Toro, une production Netflix très attendue, qui reprend le personnage du fameux roman de Mary Shelley. La sélection comprend aussi deux autres adaptations françaises : L’Étranger de François Ozon d’après Albert Camus (sortie en salles le 29 octobre) et Le Mage du Kremlin d’Olivier Assayas, basé sur le roman de Giuliano da Empoli.

