Menu
Rechercher
Rechercher

Actu littéraire

À voir

OLJ / le 04 septembre 2025 à 00h00

Adaptations littéraires à la Mostra de Venise

La 82e Mostra de Venise, qui se terminera le 6 septembre 2025, présente cette année plusieurs adaptations littéraires notables, notamment le film Frankenstein de Guillermo del Toro, une production Netflix très attendue, qui reprend le personnage du fameux roman de Mary Shelley. La sélection comprend aussi deux autres adaptations françaises : L’Étranger de François Ozon d’après Albert Camus (sortie en salles le 29 octobre) et Le Mage du Kremlin d’Olivier Assayas, basé sur le roman de Giuliano da Empoli.

Adaptations littéraires à la Mostra de Venise

La 82e Mostra de Venise, qui se terminera le 6 septembre 2025, présente cette année plusieurs adaptations littéraires notables, notamment le film Frankenstein de Guillermo del Toro, une production Netflix très attendue, qui reprend le personnage du fameux roman de Mary Shelley. La sélection comprend aussi deux autres adaptations françaises : L’Étranger de François Ozon d’après Albert Camus (sortie en salles le 29 octobre) et Le Mage du Kremlin d’Olivier Assayas, basé sur le roman de Giuliano da Empoli.

commentaires (0) Commenter
À lire aussi
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut