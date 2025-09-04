Francophonie

Le Festival Beyrouth Livres 2025

Le Festival Beyrouth Livres se tiendra du 22 au 26 octobre 2025. Au programme : rencontres, tables rondes, séances de dédicace et soirée poétique.

Parmi les auteurs invités : Alexandre Najjar, Carine Marret, Kaouther Adimi, Serge Bloch, Lamia Ziadé, Chaker Bou Abdalla, Hemley Boum et Nicolas Mathieu.… À cette occasion, L’Orient littéraire publiera, le 9 octobre 2025, un numéro spécial consacré à l’événement.