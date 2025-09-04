Être palestinien en Syrie après la chute d’Assad

La fureur de vivre se fraye un chemin dans les carcasses des bâtiments. Elle s’incarne dans un groupe d’enfants jouant au ballon, dans le linge qui sèche sur les ruines d’un immeuble éventré, dans l'ouverture de commerces ou le bruit de pelleteuses. Neuf mois après la chute du régime Assad, arpenter le camp palestinien de Yarmouk, dans la banlieue sud de Damas, c’est s’enfoncer dans les entrailles d’un paysage apocalyptique que viennent percer quelques rayons d’espoir. Ici et là, des chiens errants rappellent qu’il n’y a pas si longtemps, en octobre 2013, un imam avait émis une fatwa autorisant leur consommation, comme celle des chats et des ânes, pour lutter contre la famine. Partout, l'étendue des destructions lie le passé au présent, le calvaire enduré par Yarmouk hier à celui de la bande de...

