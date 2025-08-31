Un mémorial de la Shoah vandalisé à Lyon par un tag « Free Gaza »

Une inscription « Free Gaza » a été découverte samedi sur un mémorial dédié à la Shoah au centre de Lyon, la deuxième agglomération de France, a annoncé à l'AFP la ville, dont le maire, Grégory Doucet, a aussitôt dénoncé un « acte intolérable ».

La mairie a fourni à l'AFP une photo de l'inscription, gravée manifestement avec un objet pointu dans le marbre noir d'une plaque de présentation du monument.

« La dégradation du Mémorial de la Shoah à Lyon est un acte intolérable. Je le condamne et exprime toute ma solidarité aux associations de mémoire, aux rescapés et à leurs descendants », écrit M. Doucet dans un message transmis à l'AFP.

« Les auteurs seront recherchés et poursuivis. Lyon reste debout face à la haine, à l’antisémitisme et au racisme », affirme le maire.

À proximité de la gare de Lyon-Perrache en centre-ville, le monument, nommé « Les Rails de la mémoire », a été inauguré en janvier 2025 pour les 80 ans de la libération du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau.

Cet empilement de rails entrecroisés sur trois mètres de haut symbolise le point de départ des convois de déportés et arbore en lettre dorées l'inscription : « En mémoire des six millions de Juifs victimes de la Shoah dont un million et demi d'enfants - 1941-1945 - 6.100 venaient de notre région ».

« Le fait que cette inscription ait été faite sur un mémorial à la Shoah relève évidemment d'un acte antisémite », a commenté auprès de l'AFP un responsable du cabinet de la mairie.

La municipalité a rapidement fait effacer l'inscription et « restaurera la semaine prochaine l'intégrité de la plaque », a précisé cette source.

Le président de l'association du Mémorial de la Shoah, Jean-Olivier Viout, a déposé une plainte, selon la mairie.

Les actes antisémites ont connu une nette progression en France après le 7 octobre 2023, date des attaques sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël et du déclenchement de la guerre à Gaza avec la riposte israélienne.

Sur les six premiers mois de l'année 2025, 646 actes antisémites ont été recensés dans le pays, selon le ministère de l'Intérieur. Soit une diminution de 27,5% comparativement au premier semestre de 2024, mais un bond de 112,5% par rapport à la même période de 2023.