Jaber transfère l’avant-projet de budget de 2026 au gouvernement

Le ministre des Finances Yassine Jaber a annoncé vendredi avoir transmis à la présidence du Conseil des ministres l’avant-projet de loi de finances pour l’année 2026, squelette du budget de l’État pour cette même année. Le ministre souligne l’avoir envoyé dans les délais prévus « comme il s’était engagé à le faire », selon un communiqué.

« Conformément aux dispositions de la loi sur la comptabilité publique, qui dispose que le ministre des Finances doit présenter le projet de budget au Conseil des ministres, accompagné d’un rapport analysant les crédits demandés ainsi que les écarts significatifs entre les chiffres du projet et ceux du budget de l’année en cours, je soumets à votre attention l’avant-projet de loi de finances générale pour l’année 2026, comparé à celui de l’année 2025 et aux écarts relevés, ainsi que le rapport mentionné ci-dessus », a écrit le ministre dans une lettre adressée au gouvernement jointe à l’avant-projet.

Alors que le Liban n’a presque jamais adopté de budget dans les temps depuis la fin de la guerre civile - et a passé plus de douze ans sans même voter de loi de Finance -, les ministres des Finances des gouvernement de Nagib Mikati et de Nawaf Salam ont envoyé tous les avant-projets dans les temps depuis 2023.