Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Suisse

La plus haute cour de justice a rejeté le recours de Tariq Ramadan contre sa condamnation pour viol


AFP / le 28 août 2025 à 13h34

(FILES) L'islamologue suisse Tariq Ramadan arrive au palais de justice de Genève le 29 mai 2024, pour le dernier jour de son procès en appel pour viols et contraintes sexuelles. Photo d'archives AFP/FABRICE COFFRINI

La plus haute cour suisse a rejeté le recours de l'islamologue Tariq Ramadan contre sa condamnation pour viol, selon un arrêt publié jeudi.

Le Tribunal fédéral a indiqué dans un communiqué qu'il « rejette le recours formé par Tariq Ramadan contre la condamnation pour viol et contrainte sexuelle prononcée par la Cour de justice genevoise », qui l'avait condamné à une peine de trois ans de prison dont un an ferme.

La plus haute cour suisse a rejeté le recours de l'islamologue Tariq Ramadan contre sa condamnation pour viol, selon un arrêt publié jeudi.

Le Tribunal fédéral a indiqué dans un communiqué qu'il « rejette le recours formé par Tariq Ramadan contre la condamnation pour viol et contrainte sexuelle prononcée par la Cour de justice genevoise », qui l'avait condamné à une peine de trois ans de prison dont un an ferme.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés