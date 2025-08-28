La plus haute cour de justice a rejeté le recours de Tariq Ramadan contre sa condamnation pour viol

La plus haute cour suisse a rejeté le recours de l'islamologue Tariq Ramadan contre sa condamnation pour viol, selon un arrêt publié jeudi.

Le Tribunal fédéral a indiqué dans un communiqué qu'il « rejette le recours formé par Tariq Ramadan contre la condamnation pour viol et contrainte sexuelle prononcée par la Cour de justice genevoise », qui l'avait condamné à une peine de trois ans de prison dont un an ferme.