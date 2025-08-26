Le Qatar dit toujours « attendre » la réponse israélienne à la proposition de trêve à Gaza  

Le Qatar a dit mardi toujours attendre une réponse de la part d'Israël à une proposition de cessez-le-feu à Gaza, présentée par les médiateurs et approuvée par le mouvement islamiste palestinien Hamas. « Nous attendons toujours une réponse. Et les déclarations que nous entendons actuellement ne nous rendent pas confiants sur le fait que, s'il y avait un engagement, celui-ci serait positif », a affirmé le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, lors d'une conférence de presse à Doha. Le Hamas a dit la semaine dernière avoir accepté une nouvelle proposition de trêve des médiateurs - Egypte, Qatar et Etats-Unis.

Selon des sources palestiniennes, celle-ci prévoit la libération échelonnée des otages pendant une trêve initiale de 60 jours, en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Jeudi, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a annoncé avoir ordonné des négociations en vue de « la libération de tous [les] otages et mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour Israël ». Parallèlement, il a donné son feu vert à une nouvelle offensive militaire pour prendre le contrôle de la ville de Gaza, considéré comme un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien. « Il incombe à la partie israélienne de répondre à l'offre qui est sur la table. Tout le reste n'est que posture politique », a déclaré M.Al-Ansari en ajoutant que le Qatar ne voyait pas « d'issue positive » à l'escalade sur le terrain.







