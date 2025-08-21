Trump obtient une victoire judiciaire en échappant à une très lourde amende

Donald Trump a remporté jeudi une importante victoire judiciaire en obtenant l'annulation en appel de l'amende de près d'un demi-milliard de dollars à laquelle il avait été condamné pour fraudes en 2024, au terme d'un procès-fleuve et ultramédiatisé.

Dans sa décision, une cour d'appel de l'État de New York invoque à propos du montant de 464 millions de dollars "une amende excessive qui viole le huitième amendement de la Constitution des États-Unis", qui interdit les condamnations disproportionnées.

La procureure générale de l'État, Letitia James, a aussitôt annoncé qu'elle allait faire appel de cette décision.

Elle note au passage que la cour d'appel dans son jugement a confirmé sur le fond que Donald Trump et deux de ses fils, jugés à ses côtés dans ce dossier, étaient bien "responsables de fraudes".

« Il s'agissait d'une chasse aux sorcières politique », a réagi à l'inverse le président américain dans un long message au ton vengeur sur son réseau Truth Social, dans lequel il assure: « Tout ce que j'ai fait était absolument CORRECT, et même, PARFAIT ».

Dans cette affaire, Donald Trump et ses fils Donald Jr et Eric, avaient été reconnus coupables d'avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des actifs de la Trump Organization - leurs gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs dans le monde entier.

Le but était d'obtenir des prêts plus favorables de banques et de meilleures conditions d'assurance.

Pour leur défense, Donald Trump et ses fils avaient plaidé de simples erreurs comptables, faites de bonne foi.

« Victoire massive »

Outre l'amende dont avait écopé le milliardaire en février 2024, lui et ses fils s'étaient également vu interdire de gérer une entreprise pendant trois ans.

Au cours du procès, Donald Trump, alors candidat putatif à un second mandat, n'avait cessé de tempêter contre une justice aux mains selon lui des démocrates du président Joe Biden, dénonçant « un procès digne d'une république bananière ». Tout au long de l'audience, le juge Arthur Engoron avait tenté de cadrer les réponses du bouillonnant milliardaire, rappelé à l'ordre à de nombreuses reprises.

« Victoire massive !!! », s'est réjoui jeudi sur X son fils Donald Jr. « Ça a toujours été une chasse aux sorcières, une ingérence dans les élections et une totale parodie de justice... et même une cour d'appel de NY à tendance progressiste est d'accord ! »

Le conseiller au commerce de Trump, Peter Navarro, a réagi jeudi en estimant que la place de la procureure générale Letitia James devrait être « en prison ». « Les démocrates avaient vraiment surestimé leur coup cette fois-là, parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient écarter Donald Trump », a-t-il dit devant des journalistes.