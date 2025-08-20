Paris exprime sa « consternation » après les sanctions américaines contre les magistrats de la CPI

La France a exprimé mercredi sa « consternation » après la décision des Etats-Unis de prendre de nouvelles sanctions contre quatre magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), dont un juge français, selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères.

La France « exprime sa solidarité à l'égard des magistrats visés par cette décision », parmi lesquels le juge français Nicolas Guillou, et estime que les sanctions américaines sont « contraires au principe d'indépendance de la justice », a souligné un porte-parole du ministère, alors que les Etats-Unis les justifient par « une politisation » de la CPI.