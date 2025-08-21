Dix-sept ans de vie confisqués pour crime de lèse-majesté en Syrie : le récit du Dr Élias Abdallah

Mai 2004. Dans l’atmosphère feutrée du consulat syrien à Genève, diplomates et journalistes échangent des banalités. C’est le bal des faux-semblants où chacun se doit d’enfiler un masque. Surtout ne pas évoquer le nom, autrement qu’en bien, du président qui a succédé à son défunt père depuis quatre ans. Beaucoup savent que l’image de Bachar el-Assad de grand réformateur est une illusion entretenue par la propagande du régime pour répondre aux attentes occidentales. Dans le pays, les tensions sont vives, notamment après la répression en mars dans le Nord-Est contre les Kurdes et parce que les réformes économiques n’ont pas suffi à relever un pays gangréné par la corruption. En cette matinée de printemps, la représentation syrienne tient à se montrer sous son plus beau jour, alors qu’elle annonce un...

