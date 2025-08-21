Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Récit

Dix-sept ans de vie confisqués pour crime de lèse-majesté en Syrie : le récit du Dr Élias Abdallah

Ce cardiologue Syro-Suisse a été arrêté à l'aéroport de Damas en 2008 et condamné à mort, jusqu'à sa libération lors de la chute du régime le 8 décembre 2024.

OLJ / Par Caroline HAYEK, (Envoyée spéciale à Deraa), le 21 août 2025 à 00h00

Dix-sept ans de vie confisqués pour crime de lèse-majesté en Syrie : le récit du Dr Élias Abdallah

Le docteur Élias Abdallah devant sa maison familiale à Izraa (Deraa), le 21 juillet 2025. Caroline HAYEK/L'OLJ

Mai 2004. Dans l’atmosphère feutrée du consulat syrien à Genève, diplomates et journalistes échangent des banalités. C’est le bal des faux-semblants où chacun se doit d’enfiler un masque. Surtout ne pas évoquer le nom, autrement qu’en bien, du président qui a succédé à son défunt père depuis quatre ans. Beaucoup savent que l’image de Bachar el-Assad de grand réformateur est une illusion entretenue par la propagande du régime pour répondre aux attentes occidentales. Dans le pays, les tensions sont vives, notamment après la répression en mars dans le Nord-Est contre les Kurdes et parce que les réformes économiques n’ont pas suffi à relever un pays gangréné par la corruption. En cette matinée de printemps, la représentation syrienne tient à se montrer sous son plus beau jour, alors qu’elle annonce un partenariat avec une marque de luxe.Mais...
Mai 2004. Dans l’atmosphère feutrée du consulat syrien à Genève, diplomates et journalistes échangent des banalités. C’est le bal des faux-semblants où chacun se doit d’enfiler un masque. Surtout ne pas évoquer le nom, autrement qu’en bien, du président qui a succédé à son défunt père depuis quatre ans. Beaucoup savent que l’image de Bachar el-Assad de grand réformateur est une illusion entretenue par la propagande du régime pour répondre aux attentes occidentales. Dans le pays, les tensions sont vives, notamment après la répression en mars dans le Nord-Est contre les Kurdes et parce que les réformes économiques n’ont pas suffi à relever un pays gangréné par la corruption. En cette matinée de printemps, la représentation syrienne tient à se montrer sous son plus beau jour, alors qu’elle annonce un...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet
À lire aussi

Commentaires (0)

Retour en haut