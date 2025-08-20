Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Monde - Entretien express

« L’Ukraine ne fait pas, et ne devrait pas, faire confiance à Poutine »

Charles Kupchan, professeur de relations internationales à l’Université de Georgetown, fait le point sur l’issue du sommet entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et l’UE à Washington. 

Propos recueillis par Noura DOUKHI, le 20 août 2025 à 00h00

« L’Ukraine ne fait pas, et ne devrait pas, faire confiance à Poutine »

Le président américain, Donald Trump (à gauche), aux côtés du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lors de leur rencontre lundi à la Maison-Blanche à Washington. Photo service de presse présidentiel ukrainien/AFP

« Après trois ans d’impasse, sans aucune discussion et aucun changement de circonstances, c’est la première fois qu’il semble y avoir du mouvement », a estimé dans un entretien accordé à Fox News le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Des propos optimistes prononcés à l’issue de la rencontre tenue lundi à Washington entre les présidents américain, Donald Trump, ukrainien, Volodymyr Zelensky, ainsi que les principaux dirigeants européens. Si aucun engagement concret n’a été pris en matière de garanties de sécurité accordées par les États-Unis à Kiev, le locataire de la Maison-Blanche a affirmé au cours des discussions avoir « commencé les préparatifs » en vue d’une rencontre trilatérale avec les présidents ukrainien et russe. Tandis qu’il rejetait jusqu’à présent une entrevue avec Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine a fait savoir...
« Après trois ans d’impasse, sans aucune discussion et aucun changement de circonstances, c’est la première fois qu’il semble y avoir du mouvement », a estimé dans un entretien accordé à Fox News le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Des propos optimistes prononcés à l’issue de la rencontre tenue lundi à Washington entre les présidents américain, Donald Trump, ukrainien, Volodymyr Zelensky, ainsi que les principaux dirigeants européens. Si aucun engagement concret n’a été pris en matière de garanties de sécurité accordées par les États-Unis à Kiev, le locataire de la Maison-Blanche a affirmé au cours des discussions avoir « commencé les préparatifs » en vue d’une rencontre trilatérale avec les présidents ukrainien et russe. Tandis qu’il rejetait jusqu’à présent une entrevue avec...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut