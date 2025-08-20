« L’Ukraine ne fait pas, et ne devrait pas, faire confiance à Poutine »

« Après trois ans d’impasse, sans aucune discussion et aucun changement de circonstances, c’est la première fois qu’il semble y avoir du mouvement », a estimé dans un entretien accordé à Fox News le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Des propos optimistes prononcés à l’issue de la rencontre tenue lundi à Washington entre les présidents américain, Donald Trump, ukrainien, Volodymyr Zelensky, ainsi que les principaux dirigeants européens. Si aucun engagement concret n’a été pris en matière de garanties de sécurité accordées par les États-Unis à Kiev, le locataire de la Maison-Blanche a affirmé au cours des discussions avoir « commencé les préparatifs » en vue d’une rencontre trilatérale avec les présidents ukrainien et russe. Tandis qu’il rejetait jusqu’à présent une entrevue avec...

