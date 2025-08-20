Menu
Moyen-Orient - Photojournalisme

Ses photos ont fait le tour du monde : la guerre de Gaza à travers l’objectif de Omar el-Qatta

« Quand je ne suis pas en train de prendre des photos, je réfléchis à comment trouver de quoi nourrir mes enfants... » raconte le photojournaliste gazaoui à « L’Orient Today ».

L'Orient Today / Par Ghadir Hamadi, le 20 août 2025 à 00h00

Ses photos ont fait le tour du monde : la guerre de Gaza à travers l’objectif de Omar el-Qatta

Le photojournaliste palestinien Omar el-Qatta dans la ville de Gaza. Photo envoyée à L'Orient Today par le photographe

Ses photos ont fait la une des médias internationaux et ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Le photographe de l’AFP Omar el-Qatta dit avoir tout vu : « La famine, le génocide, l’invasion des chars israéliens, les attaques contre des écoles et des hôpitaux... » Il a lui-même échappé à la mort à plusieurs reprises et veut que le reste du monde soit témoin de la guerre menée par Israël contre Gaza. Lorsqu’il parcourt l’enclave palestinienne, ses deux fils, sa femme et ses deux parents âgés l’attendent chez lui. « Je survis grâce au daqqa », explique le photojournaliste. « Qu’est-ce que c’est ? » lui demande-t-on. Sa femme rit en arrière-plan. « Le daqqa est un plat typique de Gaza à base de piment palestinien, de sauce tomate, de poivrons, d’oignons, de tomates, de jus de citron et d’huile d’olive, mais aujourd’hui, la...
