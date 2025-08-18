Trump dit vouloir abolir le vote par correspondance

Donald Trump a annoncé lundi qu'il mènerait « un mouvement pour se débarrasser du vote par correspondance », revenant ainsi à l'une de ses principales idées fixes, alors qu'il n'a jamais reconnu sa défaite à la présidentielle de 2020.

« Je vais mener un mouvement pour se débarrasser du VOTE PAR CORRESPONDANCE, et pendant qu'on y est, aussi des MACHINES ELECTORALES, 'imprécises', très onéreuses, et fortement controversées, qui coûtent dix fois plus que le papier à filigrane, précis et sophistiqué, qui est plus rapide et qui ne laisse AUCUN doute à la fin de la soirée sur qui a GAGNÉ et qui a PERDU l'élection », a déclaré le président américain dans une longue publication sur plateforme Truth Social.

Le milliardaire républicain a annoncé qu'il signerait un décret pour « aider à apporter de l'HONNÊTETÉ dans les élections de mi-mandat », en novembre 2026, sans pour autant donner de précisions sur le contenu du texte.

Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite à la présidentielle de 2020 face à Joe Biden et a dénoncé sans fondement des fraudes électorales massives, notamment dans le vote par correspondance - une méthode largement utilisée aux Etats-Unis. Il a prédit lundi que sa volonté d'abolir le vote par correspondance serait contestée par les démocrates car, selon lui, ils « TRICHENT À DES NIVEAUX JAMAIS VUS AUPARAVANT ».

Le républicain avait déjà signé fin mars un décret visant à restreindre le vote par correspondance et à imposer aux Etats américains des contrôles renforcés sur les listes électorales. Aux Etats-Unis, l'organisation des élections est de la prérogative des Etats, tandis que le Congrès met en place un certain cadre. Mais Donald Trump remet en question cette idée et selon lui, l'autorité de l'Etat fédéral prime sur celle des Etats.

« Pour rappel, les Etats sont simplement un 'agent' pour l'Etat fédéral dans le décompte et le calcul des voix. Ils doivent faire ce que l'Etat fédéral, représenté par le président des Etats-Unis, leur dit de faire, POUR LE BIEN DE NOTRE PAYS », a-t-il soutenu lundi. Des experts avaient estimé que le décret de mars représentait un abus des prérogatives présidentielles. Le professeur de droit électoral Rick Hasen, de l'Université de Californie à Los Angeles, l'avait ainsi qualifié de « coup de force de l'exécutif » et des associations avaient annoncé le contester en justice.



