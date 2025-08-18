Travailler depuis la table de la cuisine : « Fragments of home » de Stéphanie Saadé au musée Sursock

Le musée Sursock accueille dans ses Twin Galleries « The Encounter of the First and Last Particles of Dust » (La rencontre de la première et de la dernière particule de poussière), une nouvelle exposition personnelle de Stéphanie Saadé à Beyrouth. Celle-ci s’accompagne d’un essai analytique et sensible signé par la curatrice Anne Davidian.L’exposition retrace trois étapes du travail de Saadé : les œuvres antérieures à 2019, quand elle disposait encore d’un atelier au Liban ; la pièce éponyme, marquant une période de transition après 2019, alors que sa pratique restait centrée sur Beyrouth ; et enfin la majorité des travaux réalisés après août 2020, date de son installation en France. Les pièces exposées – depuis des œuvres délicates sur papier jusqu’au sol même de la galerie – dégagent toutes...

