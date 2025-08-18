Travailler depuis la table de la cuisine : « Fragments of home » de Stéphanie Saadé au musée Sursock
L’artiste libanaise interroge la matérialité du temps, transformant éclats de terrazzo, vinyles de Feyrouz et calligrammes minutés en autant de dispositifs critiques sur la mémoire et l’intime.
Jim QUILTY,
le 18 août 2025 à 17h38
Détail de l’œuvre La rencontre de la première et de la dernière particule de poussière (2020) de Stéphanie Saadé, exposée au musée Sursock. (Photo Christopher Baaklini / Courtoisie musée Sursock) Détail de l’œuvre La rencontre de la première et de la dernière particule de poussière (2020) de Stéphanie Saadé, exposée au musée Sursock. (Photo Christopher Baaklini / Courtoisie musée Sursock)
Le musée Sursock accueille dans ses Twin Galleries « The Encounter of the First and Last Particles of Dust » (La rencontre de la première et de la dernière particule de poussière), une nouvelle exposition personnelle de Stéphanie Saadé à Beyrouth. Celle-ci s’accompagne d’un essai analytique et sensible signé par la curatrice Anne Davidian.L’exposition retrace trois étapes du travail de Saadé : les œuvres antérieures à 2019, quand elle disposait encore d’un atelier au Liban ; la pièce éponyme, marquant une période de transition après 2019, alors que sa pratique restait centrée sur Beyrouth ; et enfin la majorité des travaux réalisés après août 2020, date de son installation en France. Les pièces exposées – depuis des œuvres délicates sur papier jusqu’au sol même de la galerie – dégagent toutes une dimension fragmentaire, presque...
Le musée Sursock accueille dans ses Twin Galleries « The Encounter of the First and Last Particles of Dust » (La rencontre de la première et de la dernière particule de poussière), une nouvelle exposition personnelle de Stéphanie Saadé à Beyrouth. Celle-ci s’accompagne d’un essai analytique et sensible signé par la curatrice Anne Davidian.L’exposition retrace trois étapes du travail de Saadé : les œuvres antérieures à 2019, quand elle disposait encore d’un atelier au Liban ; la pièce éponyme, marquant une période de transition après 2019, alors que sa pratique restait centrée sur Beyrouth ; et enfin la majorité des travaux réalisés après août 2020, date de son installation en France. Les pièces exposées – depuis des œuvres délicates sur papier jusqu’au sol même de la galerie – dégagent toutes...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.