Angleterre : enquête ouverte après les injures racistes sur Semenyo

La police anglaise a annoncé l'ouverture d'une enquête après les insultes racistes proférées par un spectateur de Liverpool à l'encontre de l'attaquant ghanéen de Bournemouth Antoine Semenyo, vendredi lors de la première journée de Premier League.

L'ailier ghanéen a déclaré samedi que les insultes racistes qui lui ont été adressées allaient le marquer « pour toujours ». « Pas à cause des paroles d'une personne mais parce que toute la famille du football s'est réunie » pour le soutenir, a-t-il expliqué.

Le match entre Liverpool et Bournemouth (4-2) a été interrompu à la 29e minute après que l'international a rapporté les insultes racistes de la part d'un supporter des Reds, un homme de 47 ans qui a ensuite été expulsé du stade d'Anfield.

Après la rencontre, la Premier League a annoncé qu'une enquête interne allait également être ouverte, et qu'elle apportait tout son soutien au joueur.

Dans un communiqué, la ligue anglaise a assuré qu'elle allait « travailler avec les parties prenantes et les autorités afin de garantir que nos stades offrent un environnement inclusif et accueillant pour tous. »

Vendredi, le défenseur et capitaine de Liverpool, Virgil Van Dijk, avait qualifié l'incident de « honte », appelant à « éduquer la jeune génération » contre le racisme.