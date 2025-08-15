Trump met en avant le "respect" mutuel entre lui et Poutine

Donald Trump a vanté vendredi le "respect" mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine, en route vers l'Alaska où il va rencontrer son homologue russe lors d'un sommet centré sur la guerre en Ukraine.

"C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien", a déclaré le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One.

