Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Trump met en avant le "respect" mutuel entre lui et Poutine


AFP / le 15 août 2025 à 16h01,

Donald Trump a vanté vendredi le "respect" mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine, en route vers l'Alaska où il va rencontrer son homologue russe lors d'un sommet centré sur la guerre en Ukraine. 

"C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien", a déclaré le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One. 

vla/eml

© Agence France-Presse

Donald Trump a vanté vendredi le "respect" mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine, en route vers l'Alaska où il va rencontrer son homologue russe lors d'un sommet centré sur la guerre en Ukraine. 

"C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien", a déclaré le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One. 

vla/eml

© Agence France-Presse

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés