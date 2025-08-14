Une explosion fait deux morts à Idleb

Une explosion a secoué jeudi la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, faisant au moins deux morts, ont rapporté les médias officiels sans en préciser la cause.

Des habitants ont indiqué à l'AFP avoir entendu des détonations en périphérie ouest de la ville d'Idleb, le chef-lieu de la province.

L'agence de presse officielle Sana a fait état d' »une explosion dont la cause est inconnue dans les environs de la ville d'Idleb ».

La télévision d'Etat, citant le département de la Santé d'Idleb, a donné un « bilan initial de deux morts et quatre blessés », sans davantage de détails.

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a rapporté « de fortes explosions successives dans une base de combattants non syriens contenant un dépôt d'armes, alors qu'un drone survolait la zone », évoquant d'épais panaches de fumée et un mouvement de panique chez les habitants.

Fin juillet, une série d'explosions dans la province d'Idleb avait fait au moins 12 morts et plus de 100 blessés, selon l'OSDH, dans un dépôt d'armes du groupe jihadiste Parti islamique du Turkestan (TIP) à Maaret Misrine, dans le nord de la province.

Les autorités n'avaient pas précisé la cause de ces déflagrations.