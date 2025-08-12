Grèce : nouveaux feux de forêt, appel à l'aide européenne

La Grèce a fait appel au mécanisme européen de lutte contre les feux de forêt pour parer aux nouveaux foyers déclarés mardi à travers le pays frappé par la sécheresse et les forts vents, selon le service de pompiers.

Les nouveaux fronts de feu les plus dangereux se situent sur l'île de Zante en mer Ionienne (ouest), à Vonitsa et à Preveza, villes dans l'ouest de la Grèce continentale ainsi qu'au département d'Achaïa dans l'ouest du Péloponnèse où une vingtaine d'évacuations préventives ont été effectuées, selon la même source.

« Au total plus d'une centaine de foyers se sont déclarés à travers le pays et pour y faire face la Grèce a fait appel au mécanisme européen pour obtenir quatre bombardiers d'eau » supplémentaires, a déclaré Vassilis Vathrakoyannis, porte-parole des pompiers grecs lors d'un bref point de presse mardi en fin d'après-midi.

En raison de nombreux incendies surtout en Grèce occidentale, une enquête a été ouverte par la police, a-t-il ajouté.

L'Observatoire d'Athènes a prévenu pour sa part que « les conditions de sécheresse atmosphérique intense (...) créent un environnement très favorable aux incendies », a prévenu le alors que la température est restée dans des niveaux normaux pour la saison, à 35°C maximum.

La vigilance en Péloponnèse (sud), l'Attique (département d'Athènes) et la Grèce occidentale a été relevée de rouge (très haut risque d'incendie) à « extrême risque », précise ce site.

Le reste de régions du pays sont placées soit en vigilance rouge et orange.

Depuis la semaine dernière, la Grèce est en proie aux forts vents de plus de 80km/h et aux incendies qui avaient fait trois morts vendredi dont deux touristes vietnamiens.

De nombreux itinéraires des ferries assurant les liaisons avec des îles en mer Egée (est) avaient annulées vendredi pour cause de forts vents, des vacanciers ayant dû réorganiser leur voyage au pic de la saison estivale.

Samedi un incendie à 30km d'Athènes avait ravagé des maisons et de terrains à Palaia Fokea et Keratéa, stations balnéaires, qui avaient dû être évacuées.

Plus de 20.000 hectares ont été détruits depuis juin par les flammes à travers la Grèce frappée à la mi-juillet par une vague de canicule prolongée avec des températures ayant dépassées dans certaines régions les 43°C.

Selon les prévisions du service météorologique national grec EMY, les vents forts se poursuivront mercredi et jeudi.