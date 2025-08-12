Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Ukraine

Avancée rapide de l'armée russe dans un secteur stratégique du front est


AFP / le 12 août 2025 à 11h33, mis à jour à 13h16

Des soldats ukrainiens prennent part à un exercice, au milieu d'un champ de tournesols dans un endroit non précisé, le 11 août 2025. AFP PHOTO/65TH MECHANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES/HANDOUT/ ce of the 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces on August 11, 2025, shows new recruits taking part in a training exercise in a sunflowers field at an undisclosed location in the Zaporizhzhia region, amid the Russian invasion of Ukraine. / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTSUndisclosed (AFP)ANDRIY ANDRIYENKOukraine-russia-conflict-war

Les troupes russes ont avancé rapidement dans un secteur stratégique du front dans l'est de l'Ukraine, ont indiqué l'armée ukrainienne et des analystes mardi, quelques jours avant des pourparlers de paix très attendus entre les Etats-Unis et la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui affirmé sur X que la Russie ne se préparait « pas à mettre fin à la guerre », mais à de « nouvelles offensives » en Ukraine.

L'Etat-major de l'armée ukrainienne a déclaré mardi matin que des combats avaient lieu à Koutcheriv Iar, un petit village qui se trouvait il y a encore quelques semaines à plusieurs kilomètres du front, admettant de fait l'avancée russe dans cette zone. Cette progression a eu lieu au nord-est de Pokrovsk, ville minière et épicentre des combats, dans la région orientale de Donetsk dont Moscou revendique l'annexion.

En une seule journée, la Russie a avancé d'une dizaine de kilomètres vers le nord le long d'une route, selon le site d'analyse militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, un rythme bien plus soutenu que d'habitude. Une carte du front, publiée par DeepState, montre un étroit couloir désormais sous contrôle russe, ce qui menace la ville garnison de Dobropillia, au nord-ouest de Pokrovsk.

Le groupe opérationnel-tactique Donetsk, qui combat dans la zone, a assuré mardi sur Facebook avoir « engagé des combats défensifs épuisants » contre des forces russes « nettement supérieures ». Une situation « complexe, désagréable et dynamique » due à l'infiltration de troupes russes entre les lignes de défenses ukrainiennes, selon le groupement.

Une analyse partagée par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui a cependant affirmé qu'il était « prématuré » de qualifier les avancées russes de « percée opérationnelle », et que les prochains jours seraient « probablement cruciaux ». Un blogueur militaire ukrainien, Sternenko, a écrit sur Telegram que cette avancée avait permis aux troupes russes de s'emparer de certaines portions d'une route reliant d'importantes villes de la région. Il avait affirmé plus tôt que la situation était « critique ».

L'ISW a comparé cette pénétration tactique à celle qui avait permis une avancée russe majeure en avril 2024, après la prise de la ville d'Avdiivka, au prix d'une longue et sanglante bataille. La police nationale a de son côté annoncé que trois personnes avaient été tuées et 13 autres blessées mardi dans des attaques de bombes planantes et de roquettes russes sur cette même région.

L'Ukraine craint que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi, prévue pour l'heure sans la participation de leur homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, n'aboutisse à un accord qui la forcerait à céder des parties de son territoire à la Russie.


Les troupes russes ont avancé rapidement dans un secteur stratégique du front dans l'est de l'Ukraine, ont indiqué l'armée ukrainienne et des analystes mardi, quelques jours avant des pourparlers de paix très attendus entre les Etats-Unis et la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui affirmé sur X que la Russie ne se préparait « pas à mettre fin à la guerre », mais à de « nouvelles offensives » en Ukraine.L'Etat-major de l'armée ukrainienne a déclaré mardi matin que des combats avaient lieu à Koutcheriv Iar, un petit village qui se trouvait il y a encore quelques semaines à plusieurs kilomètres du front, admettant de fait l'avancée russe dans cette zone. Cette progression a eu lieu au nord-est de Pokrovsk, ville minière et épicentre des combats, dans la région orientale de...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés