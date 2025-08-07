Trump appelle à la démission du patron du fabricant de microprocesseurs Intel

Donald Trump a appelé jeudi à la démission « immédiate » du nouveau patron de l'entreprise américaine de semi-conducteurs et processeurs Intel, un jour après qu'un sénateur républicain a soulevé des inquiétudes sur d'éventuels liens avec des entreprises chinoises, un danger, selon lui, pour la sécurité nationale. « Le directeur général d'Intel fait face à un grave conflit d'intérêts et doit démissionner immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution à ce problème », a fustigé le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors que Lip-Bu Tan a pris la tête d'Intel mi-mars.

Le sénateur de l'Arkansas (centre) Tom Cotton a adressé mercredi un courrier au président du groupe, Frank Yeary, afin d'exprimer son « inquiétude » concernant d'éventuels liens entre M. Tan, qui a pris ses fonctions en mars dernier, et des entreprises qui « ont des liens avec le Parti communiste chinois et l'Armée de libération du peuple ». « M. Tan contrôlerait des dizaines d'entreprises chinoises et détient des parts dans des entreprises chinoises de semi-conducteurs et d'industrie avancée », a accusé M. Cotton dans sa lettre, « au moins huit de ces entreprises auraient des liens avec l'armée chinoise ». Le sénateur américain a également souligné que l'ancienne entreprise du patron d'Intel, Cadence Design Systems, avait « plaidé coupable pour avoir vendu illégalement » des produits « à l'Université de l'armée chinoise et avoir transféré sa technologie à une entreprise chinoise sans avoir obtenu de licence ».

Américain né en Malaisie, Lip-Bu Tan, 65 ans, a commencé sa carrière dans le nucléaire avant de lancer son propre fonds d'investissement, spécialisé dans le numérique, particulièrement en Asie. Il a pris la tête du spécialiste des microprocesseurs et semi-conducteurs en mars dernier, alors que l'entreprise, autrefois leader dans le domaine, n'a pas su prendre à temps le virage de l'intelligence artificielle (IA), accusant désormais un retard certains sur ses concurrents tels que Nvidia. Intel a fini l'année 2024 avec des résultats meilleurs qu'escomptés, mais des perspectives jugées trop faibles par le marché.